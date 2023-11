SPI-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im SPI

Um 15:42 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 1,15 Prozent fester bei 13 905,84 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,804 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,297 Prozent auf 13 787,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13 747,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 13 787,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 910,81 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 2,51 Prozent. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 02.10.2023, bei 14 240,53 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 02.08.2023, einen Wert von 14 790,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, notierte der SPI bei 13 777,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,986 Prozent abwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 15 314,62 Punkten. 13 451,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Adecco SA (+ 14,08 Prozent auf 39,38 CHF), PolyPeptide (+ 10,36 Prozent auf 18,86 CHF), Geberit (+ 10,32 Prozent auf 465,90 CHF), Calida (+ 7,52 Prozent auf 27,15 CHF) und Peach Property Group (+ 7,45 Prozent auf 12,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Kinarus (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-32,00 Prozent auf 0,00 CHF), Starrag Group (-5,77 Prozent auf 49,00 CHF), Swisscom (-5,53 Prozent auf 519,40 CHF) und SHL Telemedicine (-4,61 Prozent auf 7,25 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 15 487 434 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 264,612 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

