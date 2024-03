SPI-Handel aktuell: SPI fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

Am Mittwoch sinkt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,07 Prozent auf 15 331,76 Punkte. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,987 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,017 Prozent schwächer bei 15 340,02 Punkten, nach 15 342,63 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 15 331,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 340,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,899 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 13.02.2024, einen Stand von 14 581,33 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 13.12.2023, einen Wert von 14 586,00 Punkten auf. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.03.2023, bei 13 831,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,23 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 356,34 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Kudelski (+ 7,55 Prozent auf 1,50 CHF), GAM (+ 4,44 Prozent auf 0,28 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 3,87 Prozent auf 0,09 CHF), ams (+ 3,29 Prozent auf 1,21 CHF) und Peach Property Group (+ 3,19 Prozent auf 8,41 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen ObsEva (-16,03 Prozent auf 0,01 CHF), Molecular Partners (-4,10 Prozent auf 3,39 CHF), Geberit (-2,98 Prozent auf 521,60 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,74 Prozent auf 7,80 CHF) und Stadler Rail (-2,68 Prozent auf 27,62 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 769 518 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 256,424 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Die Varia US Properties-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

