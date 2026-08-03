SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich mit Kursplus

Der SPI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,23 Prozent stärker bei 20 208,44 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,492 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,277 Prozent auf 20 217,07 Punkte an der Kurstafel, nach 20 161,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 277,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 180,49 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Der SPI stand vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 20 326,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 551,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, den Wert von 16 525,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,78 Prozent aufwärts. Bei 20 491,23 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 17,97 Prozent auf 0,24 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7,03 Prozent auf 20,25 CHF), Clariant (+ 6,99 Prozent auf 9,79 CHF), Comet (+ 6,80 Prozent auf 348,60 CHF) und ASMALLWORLD (+ 6,09 Prozent auf 0,61 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Idorsia (-7,52 Prozent auf 5,66 CHF), Addex Therapeutics (-4,76 Prozent auf 0,04 CHF), Private Equity (-4,09 Prozent auf 61,00 CHF), Compagnie Financiere Tradition (-3,72 Prozent auf 285,00 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-3,60 Prozent auf 5,35 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 862 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 306,026 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at