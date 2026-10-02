SPI-Handel aktuell: SPI liegt im Plus

Am Freitag gewinnt der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,63 Prozent auf 19 453,82 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,187 Prozent tiefer bei 19 295,06 Punkten, nach 19 331,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 19 295,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 500,76 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 2,20 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der SPI noch bei 20 183,85 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 20 206,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 117,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,64 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 8,84 Prozent auf 23,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 8,11 Prozent auf 0,80 CHF), DocMorris (+ 5,18 Prozent auf 13,21 CHF), Sensirion (+ 4,74 Prozent auf 92,90 CHF) und INFICON (+ 3,53 Prozent auf 202,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Gurit (-12,54 Prozent auf 50,20 CHF), Addex Therapeutics (-8,26 Prozent auf 0,02 CHF), IVF HARTMANN (-3,86 Prozent auf 124,50 CHF), GAM (-3,71 Prozent auf 0,07 CHF) und Kudelski (-3,15 Prozent auf 1,23 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 081 129 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307,442 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at