Addex Therapeutics Aktie

Addex Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Entwicklung 02.10.2026 15:58:45

SPI-Handel aktuell: SPI liegt im Plus

SPI-Handel aktuell: SPI liegt im Plus

Der SPI gewinnt heute an Fahrt.

Am Freitag gewinnt der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,63 Prozent auf 19 453,82 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,435 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,187 Prozent tiefer bei 19 295,06 Punkten, nach 19 331,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 19 295,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 500,76 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 2,20 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der SPI noch bei 20 183,85 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 20 206,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 117,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,64 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ams-OSRAM (+ 8,84 Prozent auf 23,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 8,11 Prozent auf 0,80 CHF), DocMorris (+ 5,18 Prozent auf 13,21 CHF), Sensirion (+ 4,74 Prozent auf 92,90 CHF) und INFICON (+ 3,53 Prozent auf 202,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Gurit (-12,54 Prozent auf 50,20 CHF), Addex Therapeutics (-8,26 Prozent auf 0,02 CHF), IVF HARTMANN (-3,86 Prozent auf 124,50 CHF), GAM (-3,71 Prozent auf 0,07 CHF) und Kudelski (-3,15 Prozent auf 1,23 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 081 129 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307,442 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 11,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Addex Therapeutics Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Addex Therapeutics Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 25,90 13,10% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,67 -2,90% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 139,00 -0,52% Barry Callebaut AG (N)
Curatis AG 17,50 -1,41% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 13,86 3,28% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2,28 -3,39% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 -0,60% GAM AG
Gurit Holding AG 51,60 -14,85% Gurit Holding AG
INFICON HOLDING AG 213,00 2,16% INFICON HOLDING AG
IVF HARTMANN AG 134,50 0,00% IVF HARTMANN AG
Kudelski S.A. (I) 1,30 -3,36% Kudelski S.A. (I)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 382,60 -0,42% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 101,20 6,86% Sensirion Holding AG
UBS 42,41 0,33% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 19 397,24 0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:03 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen