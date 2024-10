SPI-Handel aktuell: SPI verbucht nachmittags Zuschläge

SPI-Handel am dritten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,01 Prozent stärker bei 16 195,80 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,211 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,067 Prozent höher bei 16 205,47 Punkten, nach 16 194,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 118,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 256,68 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 1,06 Prozent nach. Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 23.09.2024, bei 15 934,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, stand der SPI noch bei 16 301,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, stand der SPI noch bei 13 551,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,16 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,17 Prozent auf 26,15 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,48 Prozent auf 0,09 CHF), DocMorris (+ 4,43 Prozent auf 31,62 CHF), Comet (+ 3,11 Prozent auf 298,00 CHF) und Curatis (+ 2,14 Prozent auf 8,60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen u-blox (-12,03 Prozent auf 70,20 CHF), Evolva (-7,95 Prozent auf 0,81 CHF), Orascom Development (-7,71 Prozent auf 3,83 CHF), Molecular Partners (-6,72 Prozent auf 5,41 CHF) und ASMALLWORLD (-5,96 Prozent auf 1,42 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die ARYZTA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 618 084 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 255,225 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at