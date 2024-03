SPI-Handel aktuell: SPI verliert letztendlich

In Zürich war am Donnerstag ein stabiler Handel zu beobachten.

Letztendlich ging der SPI nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 15 373,41 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,981 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,138 Prozent fester bei 15 413,21 Punkten, nach 15 391,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 452,41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 334,57 Punkten.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 1,17 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 14.02.2024, einen Stand von 14 683,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.12.2023, lag der SPI noch bei 14 666,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.03.2023, wies der SPI einen Wert von 13 951,57 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 452,41 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit DocMorris (+ 8,59 Prozent auf 81,50 CHF), Molecular Partners (+ 7,81 Prozent auf 3,45 CHF), PolyPeptide (+ 5,36 Prozent auf 22,80 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,80 Prozent auf 5,46 CHF) und Ypsomed (+ 3,14 Prozent auf 361,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Meyer Burger (-14,55 Prozent auf 0,05 CHF), ams (-10,11 Prozent auf 1,08 CHF), AIRESIS (-9,23 Prozent auf 0,47 CHF), ObsEva (-6,25 Prozent auf 0,02 CHF) und Orior (-5,80 Prozent auf 61,70 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 75 093 280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 256,386 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Die Orascom Development-Aktie hat mit 4,92 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 6,94 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at