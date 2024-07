SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsstart leichter

Das macht der SPI am Morgen.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent schwächer bei 16 210,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,146 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,183 Prozent schwächer bei 16 230,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 16 260,34 Punkten am Vortag.

Bei 16 230,58 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 210,49 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SPI bereits um 1,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.06.2024, stand der SPI bei 16 018,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, erreichte der SPI einen Stand von 14 982,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, lag der SPI bei 14 699,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 11,26 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 5,40 Prozent auf 9,56 CHF), Idorsia (+ 1,87 Prozent auf 2,29 CHF), V-Zug (+ 1,63 Prozent auf 50,00 CHF), HOCHDORF (+ 1,59 Prozent auf 6,40 CHF) und Schweizerische Nationalbank (+ 0,83 Prozent auf 3 660,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Meyer Burger Technology (-3,77 Prozent auf 5,10 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-2,71 Prozent auf 7,90 CHF), Lonza (-2,40 Prozent auf 505,20 CHF), Molecular Partners (-2,18 Prozent auf 5,82 CHF) und Kudelski (-2,00 Prozent auf 1,47 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 251 688 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 250,440 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Mit 69,51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Medmix-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

