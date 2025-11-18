ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Performance unter der Lupe
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ALSO-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 236,50 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,423 ALSO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,81 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Papiers am 17.11.2025 auf 219,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,19 Prozent verringert.
ALSO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,73 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ALSO AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ALSO von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
11.11.25
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25