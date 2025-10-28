ALSO Aktie

WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272

Rentables ALSO-Investment? 28.10.2025 10:03:43

SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in ALSO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ALSO-Anteile bei 157,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,634 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 235,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,92 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,92 Prozent.

ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

