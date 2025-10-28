ALSO Aktie
WKN DE: A0JJW1 / ISIN: CH0024590272
|Rentables ALSO-Investment?
|
28.10.2025 10:03:43
SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die ALSO-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ALSO-Anteile bei 157,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,634 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 235,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148,92 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +48,92 Prozent.
ALSO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ALSO AGmehr Nachrichten
|
28.10.25
|SPI-Papier ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ALSO-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.10.25
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.25
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ALSO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.10.25
|SPI-Papier ALSO-Aktie: Wäre eine Investition in ALSO von vor 5 Jahren lukrativ gewesen? (finanzen.at)
|
03.10.25
|ALSO realigns Group Management Board - Faster decision-making to increase effectiveness (EQS Group)
|
03.10.25
|ALSO richtet Konzernleitung neu aus - Schnellere Entscheidungswege zur Erhöhung der Schlagkraft (EQS Group)
|
30.09.25
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel hätte eine Investition in ALSO von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.09.25
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ALSO von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)