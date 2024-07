SPI-Papier ARYZTA-Aktie: So viel hätte eine Investition in ARYZTA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in ARYZTA-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das ARYZTA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,51 CHF wert. Bei einem ARYZTA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,225 ARYZTA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.07.2024 auf 1,68 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,06 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,06 Prozent angezogen.

ARYZTA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,66 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at