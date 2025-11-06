SPI-Papier Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59,60 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 167,785 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2025 auf 81,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 624,16 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 36,24 Prozent vermehrt.

Basler Kantonalbank Partizipsch erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 413,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at