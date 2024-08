SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen BB Biotech-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der BB Biotech-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die BB Biotech-Anteile bei 61,75 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,194 BB Biotech-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 634,01 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 09.08.2024 auf 39,15 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 36,60 Prozent.

Der BB Biotech-Wert an der Börse wurde auf 2,15 Mrd. CHF beziffert. Das Börsendebüt der BB Biotech-Aktie fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des BB Biotech-Papiers lag beim Börsengang bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at