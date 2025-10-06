BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|Profitable BB Biotech-Anlage?
|
06.10.2025 10:05:39
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 5 Jahren verloren
BB Biotech-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BB Biotech-Aktie betrug an diesem Tag 66,70 CHF. Bei einem BB Biotech-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,499 BB Biotech-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen BB Biotech-Papiere wären am 03.10.2025 56,00 CHF wert, da der Schlussstand 37,35 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 44,00 Prozent.
Jüngst verzeichnete BB Biotech eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. CHF. BB Biotech-Papiere wurden am 11.12.1997 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BB Biotech-Anteils auf 27,87 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
