SPI-Papier BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte eine BB Biotech-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden BB Biotech-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 68,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das BB Biotech-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,468 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BB Biotech-Papiers auf 41,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,79 CHF wert. Mit einer Performance von -39,21 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

BB Biotech wurde am Markt mit 2,27 Mrd. CHF bewertet. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die BB Biotech-Aktie bei 27,87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at