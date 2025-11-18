Bell Aktie

SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bell von vor 10 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Bell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 18.11.2015 wurden Bell-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 264,49 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Bell-Aktie investiert hat, hat nun 0,378 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 225,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 85,26 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,74 Prozent abgenommen.

Der Bell-Wert an der Börse wurde auf 1,38 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

