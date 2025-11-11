SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bell von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bell-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bell-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Bell-Papier an diesem Tag 245,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,816 Bell-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 142,86 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 10.11.2025 auf 224,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 8,57 Prozent vermindert.

Bell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,41 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at