Bell Aktie
WKN DE: A2AHC2 / ISIN: CH0315966322
|Rentabler Bell-Einstieg?
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bell von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bell-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Bell-Papier an diesem Tag 245,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,816 Bell-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 142,86 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 10.11.2025 auf 224,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 8,57 Prozent vermindert.
Bell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,41 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!