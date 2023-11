SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 21.11.2013 wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Anteile an diesem Tag 34,52 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 289,687 Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiere wären am 20.11.2023 11 761,30 CHF wert, da der Schlussstand 40,60 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 17,61 Prozent gestiegen.

Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 138,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at