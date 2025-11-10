Börse Zürich in Grün: So entwickelt sich der SPI aktuell

Um 15:39 Uhr klettert der SPI im SIX-Handel um 1,31 Prozent auf 17 196,73 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,158 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,734 Prozent stärker bei 17 099,10 Punkten, nach 16 974,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 17 205,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 066,54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 10.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 212,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bewegte sich der SPI bei 16 566,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, wurde der SPI mit 15 731,13 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 10,81 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 17 480,75 Punkte. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Montana Aerospace (+ 4,98 Prozent auf 30,55 CHF), EFG International (+ 4,96 Prozent auf 16,94 CHF), Roche (+ 4,73 Prozent auf 281,10 CHF), Roche (+ 4,58 Prozent auf 292,00 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 4,45 Prozent auf 49,30 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Leclanche (Leclanché SA) (-22,91 Prozent auf 0,14 CHF), LEM (-11,33 Prozent auf 379,50 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,38 Prozent auf 1,48 CHF), Highlight Event and Entertainment (-4,46 Prozent auf 7,50 CHF) und ASMALLWORLD (-4,27 Prozent auf 0,79 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 274 239 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 238,477 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

