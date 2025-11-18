Berner Kantonalbank Aktie

WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608

Lukrativer Berner Kantonalbank (BEKB)-Einstieg? 18.11.2025 10:03:39

SPI-Papier Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Berner Kantonalbank (BEKB)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 186,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie investiert hat, hat nun 5,362 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 270,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 450,40 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 45,04 Prozent.

Alle Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

