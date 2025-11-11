SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Berner Kantonalbank (BEKB)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile bei 223,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,448 Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2025 120,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 269,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,63 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Berner Kantonalbank (BEKB) einen Börsenwert von 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at