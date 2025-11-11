Berner Kantonalbank Aktie
WKN: 922036 / ISIN: CH0009691608
|Berner Kantonalbank (BEKB)-Anlage
|
11.11.2025 10:03:38
SPI-Wert Berner Kantonalbank (BEKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Berner Kantonalbank (BEKB) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Berner Kantonalbank (BEKB)-Anteile bei 223,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,448 Berner Kantonalbank (BEKB)-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2025 120,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 269,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,63 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Berner Kantonalbank (BEKB) einen Börsenwert von 2,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!