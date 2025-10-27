SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burkhalter von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Burkhalter-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 27.10.2015 wurde das Burkhalter-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 105,10 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Burkhalter-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 95,147 Burkhalter-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 796,38 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Papiers am 24.10.2025 auf 145,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,96 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Burkhalter belief sich jüngst auf 1,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at