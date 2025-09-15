Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Lohnende Burkhalter-Anlage?
|
15.09.2025 10:04:18
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Burkhalter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Burkhalter-Papier an diesem Tag bei 77,20 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hat, hat nun 129,534 Anteile im Depot. Die gehaltenen Burkhalter-Papiere wären am 12.09.2025 17 720,21 CHF wert, da der Schlussstand 136,80 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,20 Prozent.
Burkhalter war somit zuletzt am Markt 1,45 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.09.25
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI steigen (finanzen.at)
|
08.09.25
|SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.09.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI mittags freundlich (finanzen.at)
|
03.09.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
02.09.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
02.09.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt am Mittag (finanzen.at)
|
01.09.25
|SIX-Handel SPI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)