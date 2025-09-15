SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Burkhalter-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Burkhalter-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Burkhalter-Papier an diesem Tag bei 77,20 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hat, hat nun 129,534 Anteile im Depot. Die gehaltenen Burkhalter-Papiere wären am 12.09.2025 17 720,21 CHF wert, da der Schlussstand 136,80 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,20 Prozent.

Burkhalter war somit zuletzt am Markt 1,45 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at