SPI-Papier Calida-Aktie: So viel Verlust hätte eine Calida-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Calida-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Calida-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,18 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,820 Calida-Anteilen. Die gehaltenen Calida-Aktien wären am 31.10.2025 51,96 CHF wert, da der Schlussstand 13,60 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 48,04 Prozent gesunken.

Calida war somit zuletzt am Markt 94,94 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

