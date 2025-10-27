Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Lukratives Calida-Investment?
|
27.10.2025 10:04:55
SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Calida-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 41,91 CHF. Bei einem Calida-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 238,597 Calida-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Calida-Aktie auf 14,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 388,07 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 66,12 Prozent verkleinert.
Calida war somit zuletzt am Markt 99,33 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Calida AGmehr Nachrichten
|
27.10.25
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
20.10.25
|SPI-Wert Calida-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Calida von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
15.10.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.10.25
|Optimismus in Zürich: SPI nachmittags in Grün (finanzen.at)
|
15.10.25