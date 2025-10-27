SPI-Wert Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Calida-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Calida-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Calida-Papier bei 41,91 CHF. Bei einem Calida-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 238,597 Calida-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Calida-Aktie auf 14,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 388,07 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 66,12 Prozent verkleinert.

Calida war somit zuletzt am Markt 99,33 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at