SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cembra Money Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Cembra Money Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 59,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 169,492 Cembra Money Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cembra Money Bank-Aktien wären am 18.01.2024 11 618,64 CHF wert, da der Schlussstand 68,55 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,19 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Cembra Money Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 1,96 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Cembra Money Bank-Papiers fand am 30.10.2013 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils bei 45,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at