SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cembra Money Bank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Cembra Money Bank-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75,10 CHF. Bei einem Cembra Money Bank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 133,156 Cembra Money Bank-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2025 auf 90,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 057,26 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 20,57 Prozent.

Am Markt war Cembra Money Bank jüngst 2,66 Mrd. CHF wert. Am 30.10.2013 wagte die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Cembra Money Bank-Papiers lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at