SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Cembra Money Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde die Cembra Money Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Cembra Money Bank-Anteile an diesem Tag bei 72,90 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 137,174 Cembra Money Bank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.11.2023 auf 65,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 005,49 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9,95 Prozent.

Zuletzt verbuchte Cembra Money Bank einen Börsenwert von 1,93 Mrd. CHF. Die Cembra Money Bank-Aktie wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Cembra Money Bank-Anteils lag damals bei 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

