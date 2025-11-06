SPI-Papier Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Compagnie Financiere Tradition-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Compagnie Financiere Tradition-Papier 104,95 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Compagnie Financiere Tradition-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9,528 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2025 gerechnet (294,00 CHF), wäre das Investment nun 2 801,32 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 180,13 Prozent.

Compagnie Financiere Tradition war somit zuletzt am Markt 2,32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at