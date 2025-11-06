EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Rentables EMS-CHEMIE-Investment?
|
06.11.2025 10:03:50
SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des EMS-CHEMIE-Papiers betrug an diesem Tag 413,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert, befänden sich nun 24,184 EMS-CHEMIE-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 998,79 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 05.11.2025 auf 537,50 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 998,79 CHF, was einer positiven Performance von 29,99 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 12,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AGmehr Nachrichten
Analysen zu EMS-CHEMIE AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|EMS-CHEMIE AG
|577,00
|0,17%