WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353

Rentables EMS-CHEMIE-Investment? 06.11.2025 10:03:50

SPI-Papier EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden EMS-CHEMIE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des EMS-CHEMIE-Papiers betrug an diesem Tag 413,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert, befänden sich nun 24,184 EMS-CHEMIE-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 998,79 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 05.11.2025 auf 537,50 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 12 998,79 CHF, was einer positiven Performance von 29,99 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von EMS-CHEMIE bezifferte sich zuletzt auf 12,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

