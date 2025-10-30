EMS-CHEMIE Aktie
WKN: 593186 / ISIN: CH0016440353
|Profitable EMS-CHEMIE-Investition?
|
30.10.2025 10:03:41
SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem EMS-CHEMIE-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 806,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,241 EMS-CHEMIE-Papiere. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Papiere wären am 29.10.2025 689,21 CHF wert, da der Schlussstand 555,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,08 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 12,99 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EMS-CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
23.10.25
|SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.10.25