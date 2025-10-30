SPI-Titel EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EMS-CHEMIE von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in EMS-CHEMIE eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem EMS-CHEMIE-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 806,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,241 EMS-CHEMIE-Papiere. Die gehaltenen EMS-CHEMIE-Papiere wären am 29.10.2025 689,21 CHF wert, da der Schlussstand 555,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,08 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte EMS-CHEMIE einen Börsenwert von 12,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at