SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 29.10.2022 wurden Galenica-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 70,95 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,094 Galenica-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 86,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 218,46 CHF wert. Damit wäre die Investition um 21,85 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Galenica eine Börsenbewertung in Höhe von 4,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
