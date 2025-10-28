Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der SPI bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

Letztendlich bewegte sich der SPI im SIX-Handel 1,24 Prozent leichter bei 17 080,74 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,227 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,549 Prozent tiefer bei 17 200,41 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 295,35 Punkten am Vortag.

Bei 17 065,80 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17 234,56 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 16 530,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, notierte der SPI bei 16 649,77 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 28.10.2024, mit 16 283,44 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,07 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 17 480,75 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 361,69 Punkten.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 8,97 Prozent auf 7,90 CHF), Cicor Technologies (+ 7,73 Prozent auf 209,00 CHF), Orior (+ 6,19 Prozent auf 13,72 CHF), GAM (+ 4,35 Prozent auf 0,18 CHF) und Bellevue (+ 3,07 Prozent auf 8,72 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Evolva (-7,45 Prozent auf 0,87 CHF), Bucher Industries (-5,94 Prozent auf 356,50 CHF), Sika (-5,91 Prozent auf 158,55 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (-5,03 Prozent auf 58,50 CHF) und Galenica (-4,63 Prozent auf 86,45 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 872 370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 240,787 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at