Graubuendner Kantonalbank Aktie

WKN: 870191 / ISIN: CH0001340204

Profitables Graubuendner Kantonalbank-Investment? 05.11.2025 10:05:10

SPI-Papier Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie gebracht.

Graubuendner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Graubuendner Kantonalbank-Anteile bei 1 545,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,647 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Graubuendner Kantonalbank-Papiers auf 1 800,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 165,05 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,50 Prozent.

Graubuendner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

