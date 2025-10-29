SPI-Titel Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1 660,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0,060 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 770,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,63 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 6,63 Prozent vermehrt.

Am Markt war Graubuendner Kantonalbank jüngst 1,31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at