SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in HIAG Immobilien von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert: So viel Geld hätte ein Anleger nun.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,20 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 126,263 Anteilen. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Anteile wären am 28.03.2024 10 000,00 CHF wert, da der Schlussstand 79,20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für HIAG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 805,36 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at