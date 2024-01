SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in HIAG Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit HIAG Immobilien-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 120,482 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.01.2024 9 325,30 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 780,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at