SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Huber + Suhner-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48,45 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 20,640 Huber + Suhner-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2024 auf 77,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 605,78 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 60,58 Prozent.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 1,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at