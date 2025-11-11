Huber + Suhner Aktie
SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Huber + Suhner-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Huber + Suhner-Papier an diesem Tag 40,75 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,540 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 145,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 563,19 CHF wert. Mit einer Performance von +256,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,68 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
