WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

Huber + Suhner-Anlage unter der Lupe 11.11.2025 10:03:38

SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Huber + Suhner-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Huber + Suhner-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Huber + Suhner-Papier an diesem Tag 40,75 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,540 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2025 auf 145,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 563,19 CHF wert. Mit einer Performance von +256,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,68 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

