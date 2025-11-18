SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Huber + Suhner-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Huber + Suhner-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 77,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 128,370 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 177,15 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 17.11.2025 auf 141,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,77 Prozent gesteigert.

Am Markt war Huber + Suhner jüngst 2,62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at