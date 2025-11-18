Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Rentable Huber + Suhner-Investition?
|
18.11.2025 10:03:39
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Huber + Suhner-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 77,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 128,370 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 177,15 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 17.11.2025 auf 141,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,77 Prozent gesteigert.
Am Markt war Huber + Suhner jüngst 2,62 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!