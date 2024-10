SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Huber + Suhner-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Huber + Suhner-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 62,30 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hat, hat nun 160,514 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Huber + Suhner-Anteile wären am 07.10.2024 13 852,33 CHF wert, da der Schlussstand 86,30 CHF betrug. Mit einer Performance von +38,52 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 1,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at