Kardex Aktie

Kardex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Anlage 06.11.2025 10:03:50

SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Kardex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Kardex-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Kardex-Papier letztlich bei 155,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,443 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 283,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 823,45 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 82,35 Prozent.

Am Markt war Kardex jüngst 2,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kardex AGmehr Nachrichten

Analysen zu Kardex AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kardex AG 300,50 0,17% Kardex AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen