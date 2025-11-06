SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Kardex-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Kardex-Papier letztlich bei 155,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,443 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 283,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 823,45 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 82,35 Prozent.

Am Markt war Kardex jüngst 2,21 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at