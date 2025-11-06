Kardex Aktie
WKN DE: A0RMWK / ISIN: CH0100837282
|Langfristige Anlage
|
06.11.2025 10:03:50
SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Kardex-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Kardex-Papier letztlich bei 155,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Kardex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,443 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 283,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 823,45 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 82,35 Prozent.
Am Markt war Kardex jüngst 2,21 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kardex AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kardex von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.10.25
|SPI-Papier Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
23.10.25
|SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kardex von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.25
|SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kardex von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.25
|SPI-Titel Kardex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kardex-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.10.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
03.10.25
|SPI aktuell: SPI auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.10.25
|Starker Wochentag in Zürich: So steht der SPI am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Kardex AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kardex AG
|300,50
|0,17%