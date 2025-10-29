SPI-Papier Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leclanche (Leclanché SA)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Leclanche (Leclanché SA)-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,51 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investierten, hätten nun 1 945,525 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2025 352,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,18 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 352,14 CHF, was einer negativen Performance von 64,79 Prozent entspricht.

Leclanche (Leclanché SA) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 206,45 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at