SPI-Papier Meyer Burger Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meyer Burger Technology-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Meyer Burger Technology-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Meyer Burger Technology-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 113,49 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Meyer Burger Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,811 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14,06 CHF, da sich der Wert eines Meyer Burger Technology-Papiers am 23.10.2024 auf 1,60 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 14,06 CHF, was einer negativen Performance von 98,59 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Meyer Burger Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 49,27 Mio. CHF. Das Meyer Burger Technology-IPO fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Meyer Burger Technology-Anteils lag damals bei 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at