|Langfristige Anlage
|
12.09.2025 10:04:07
SPI-Papier Mikron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mikron von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Mikron-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,66 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Mikron-Aktie investierten, hätten nun 115,473 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2025 gerechnet (18,22 CHF), wäre das Investment nun 2 103,93 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +110,39 Prozent.
Der Börsenwert von Mikron belief sich jüngst auf 303,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
