SPI-Papier mobilezone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in mobilezone von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden mobilezone-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,94 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die mobilezone-Aktie investiert hat, hat nun 100,604 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des mobilezone-Papiers auf 12,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 217,30 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 21,73 Prozent.
mobilezone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 522,33 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
