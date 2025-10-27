mobilezone Aktie

mobilezone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

Frühe Anlage 27.10.2025 10:04:55

SPI-Wert mobilezone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem mobilezone-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in mobilezone eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden mobilezone-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,73 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72,829 mobilezone-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 24.10.2025 891,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 12,24 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 10,86 Prozent vermindert.

Am Markt war mobilezone jüngst 528,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

