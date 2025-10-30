Peach Property Group Aktie

Lukratives Peach Property Group-Investment? 30.10.2025 10:03:41

SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peach Property Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Peach Property Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.10.2024 wurde das Peach Property Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Peach Property Group-Papier an diesem Tag 6,06 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hat, hat nun 16,491 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,92 CHF, da sich der Wert einer Peach Property Group-Aktie am 29.10.2025 auf 6,18 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,92 Prozent erhöht.

Der Peach Property Group-Wert an der Börse wurde auf 343,13 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

