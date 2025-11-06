SPI-Wert Peach Property Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Peach Property Group-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Peach Property Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,472 Peach Property Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Peach Property Group-Aktie auf 6,31 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 432,06 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 56,79 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Peach Property Group bezifferte sich zuletzt auf 346,13 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at