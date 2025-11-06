SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das SKAN-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SKAN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,639 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SKAN-Aktie auf 49,85 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,72 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,28 Prozent abgenommen.

Insgesamt war SKAN zuletzt 1,12 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz des SKAN-Papiers fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der SKAN-Anteilsschein bei 75,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at