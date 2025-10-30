SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor einem Jahr bedeutet

Die SKAN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SKAN-Aktie investiert, befänden sich nun 130,208 SKAN-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 51,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 705,73 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,94 Prozent eingebüßt.

SKAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,16 Mrd. CHF. Am 28.10.2021 wagte die SKAN-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines SKAN-Anteils bei 75,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at