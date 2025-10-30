SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|Lohnende SKAN-Anlage?
|
30.10.2025 10:03:41
SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor einem Jahr bedeutet
Die SKAN-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 76,80 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SKAN-Aktie investiert, befänden sich nun 130,208 SKAN-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 51,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 705,73 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,94 Prozent eingebüßt.
SKAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,16 Mrd. CHF. Am 28.10.2021 wagte die SKAN-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs eines SKAN-Anteils bei 75,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SKANmehr Nachrichten
|
30.10.25
|SPI-Wert SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SKAN von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.10.25
|SPI-Papier SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKAN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.10.25